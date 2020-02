LOSC : Renato Sanches n’a pas renoncé à doubler l’OM !

true

Sur son passage au Bayern Munich

« J’ai quitté le Portugal à 18 ans. Même si j’ai peu joué, j’ai beaucoup appris au Bayern Munich, le temps m’a beaucoup appris. Partir jeune est une des raisons mais cela fait partie de la carrière d’un joueur ».

Sur les raisons de sa venue au LOSC

« Je crois qu’un jeune a toujours besoin de jouer. S’il ne joue pas, il ne peut pas démontrer son ballon. Je suis content. Je joue. L’équipe fait de son mieux. C’est très important (…) Etre dans un club et ne pas jouer, ce n’est pas bon. Je préfère être dans un club un peu moins bon et être heureux ».

Sur Christophe Galtier

« Avec l’entraîneur, cela a été très sincère. Je venais d’une autre réalité : la tactique, le style de jeu, tout était différent. J’ai pris le temps. J’ai observé. Je me suis adapté. L’équipe m’a aidé et ça s’est bien passé. Après, je me suis blessé mais j’ai eu le temps d’apprendre un peu le français et la culture du club… »

Sur la course à la C1

« Oui, on suit les situations de nos adversaires directs. Il y aura, je pense, une compétition assez proche avec ces équipes-là (Rennes, Marseille et même Monaco). On va se battre pour aller chercher la 3ème voire la 2ème place ».