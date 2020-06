LOSC : reprise, Europe, Coupe…André affiche ses ambitions

false

Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, le milieu de terrain du LOSC, Benjamin André, affcihe ses ambitions pour la saison à venir.

C’était la reprise, hier, pour les joueurs du LOSC au Domaine de Luchin. Moment attendu par bon nombre d’éléments de Christophe Galtier, à commencer par le milieu de terrain, Benjamin André, qui s’est confié à nos confrères de la Voix du Nord. Entretien au cours duquel l’ancien rennais revient sur la période de confinement tout en se projetant sur l’avenir. Ambitions affichées.

L’heure de la reprise

« La vraie reprise, tous ensemble, ce sera lundi et je suis bien sûr impatient car le football nous manque, l’ambiance des vestiaires, les copains. Il n’y a pas d’inquiétude, en ce qui me concerne, car la situation s’est bien calmée et il suffit de respecter les protocoles très stricts qui sont mis en place. Le confinement ? Je vis en appartement donc c’était compliqué pour moi de toucher le ballon pendant trois mois, je faisais simplement quelques passes contre les murs, des jonglages. C’était très loin du rapport quotidien que j’ai habituellement avec le ballon. »

L’Europe au coeur du débat

« La Ligue Europa est aussi une très belle compétition. Il y a deux ans, je l’avais disputée avec Rennes et nous étions allés loin, jusqu’en huitièmes de finale contre Arsenal, ça a été une belle aventure. On va essayer avec Lille d’aller également le plus loin possible. Quand on rate la Ligue des champions à un point, il est impossible de dire que l’on est content que la saison ne reprenne pas mais il faut respecter la décision, qui n’a pas dû être facile à prendre. J’ai regardé un peu les matchs en Allemagne, c’est sûr que ça fait tout drôle de voir les autres jouer alors que de notre côté on est en manque de foot. »

Objectif Coupe

« On aimerait aussi gagner la Coupe de France car c’est toujours bon de remporter un trophée. Et on espère faire au moins aussi bien en championnat, même mieux, sachant que l’objectif du LOSC doit être, chaque année, de viser le podium. »