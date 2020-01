LOSC – SC Amiens (2-0) : Christophe Galtier a déjà un souhait pour la demi-finale

true

Mercredi soir, le LOSC n’a pas tremblé au moment de composter, face au SC Amiens (2-0), son billet pour le dernier carré de la Coupe de la Ligue. Pour autant, Christophe Galtier n’était pas pleinement satisfait après la rencontre.

« Mon premier sentiment, c’est notre très mauvaise première période où on a été vraiment pas bien dans la qualité technique, sur la manière de faire circuler le ballon, la capacité à récupérer le ballon assez tôt. Je n’étais pas satisfait du tout de ce qu’on avait fait jusqu’à l’exclusion. On a eu beaucoup de déchet et on avait un rythme trop bas. En jouant à la « baballe », en ronronnant, on a conforté notre adversaire dans sa volonté de nous presser », déplore le coach des Dogues.

Forcément, pour accéder à la finale d’une compétition qu’il n’a jamais gagné, le LOSC va devoir faire plus et avoir un peu de chances. Avant un tirage au sort qui aura lieu sur le plateau de « Tout le sport » ce jeudi soir sur France 3 (20h10), Christophe Galtier a formulé une doléance : « Si on avait le bonheur de recevoir et d’éviter l’ogre (le PSG), ça serait bien ! »