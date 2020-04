LOSC : son arrivée, le club, la Champions League, ses célébrations… Osimhen se confie

Sensation de la saison lilloise, Victor Osimhen s’est confié lors d’un live Instagram avec le site nigérian Eagles Tracker. L’occasion pour l’attaquant de 21 ans de faire un tour de son actualité, lui dont la vie a particulièrement changé depuis l’été dernier et son arrivée en provenance de Charleroi. Ses propos ont été retranscris par le site lepetitlillois.com.

« Avant que je quitte Charleroi, je vois le président qui est au stade pour la dernière rencontre. Il m’a demandé ce que j’en pensais. Je lui ai dit que j’avais fait mon travail là-bas. Je pense que c’est une bonne chose pour moi d’être à Lille. C’est une étape supérieure dans ma carrière. J’étais vraiment excité et très heureux de rejoindre un tel club. Je m’entends avec tout le monde mais je suis très proche de Tiago (Djalo) et Domagoj (Bradaric). Tout le monde est merveilleux et j’adore mes coéquipiers. »

« La Champions League, c’est merveilleux. Vraiment merveilleux. La clé est de rester soi-même. C’est un grand club avec de très bons joueurs, des attaquants de qualité comme Jorko, Bamba… Je reste moi-même. C’était important de bien m’intégrer dans l’équipe. Je garde ces moments pour moi et l’équipe. C’est très important. Rien que d’entendre l’hymne sur le terrain… C’est un rêve devenu une réalité. Marquer contre les plus grands clubs du monde, vous ne pouvez pas l’imaginer. C’est dans ma mémoire à jamais. »

🔊 ON Comme sur les terrains de foot, la victoire face au virus se fera unis 🙏 Si vous le pouvez, faites comme nous et venez en aide @FondationHPHF pour équiper les établissements de soin et maintenir le lien dans les familles ⏩ https://t.co/o1wED36JQL MERCI 👏 pic.twitter.com/FgaeAVvisU — LOSC (@losclive) April 1, 2020

« On écoutait une musique dans les vestiaires et je dansais. Je bougeais ma jambe l’une après l’autre. Renato était juste derrière moi et me dit : “Bro’, j’adore cette danse !”. Du coup, il essaye de refaire la même chose que moi et il me dit : “Ce sera notre prochaine célébration !”. Puis ça s’est fait naturellement. Ça représente toute l’équipe et c’est très important de s’amuser dans un groupe après avoir travaillé dur. »