LOSC : son arrivée surprise, ses objectifs, sa forme physique… Nicolas Gaitan en dit plus

Son arrivée chez les Dogues

« Je suis très content d’être ici. Je veux remercier encore une fois le LOSC pour la confiance qu’ils m’ont témoignée afin que je puisse jouer sous mes nouvelles couleurs. J’ai eu énormément d’offres. Avant de choisir, je voulais faire le bon choix. José Fonte, qui est un ami, m’a influencé. C’est un grand professionnel. Il m’a parlé des installations du club, des conditions, des entraînements, du groupe, de la vie ici. J’ai été tout de suite convaincu par le projet du LOSC, qui est un projet très important pour moi ».

Nico Gaitán accueilli chaleureusement par ses partenaires…. Enfin, on met quand même les gants ce matin #bienvenuecheznous 🥶https://t.co/H0DFSclug6 — LOSC (@losclive) February 3, 2020

Il connait déjà du monde à Lille

« C’est vrai que je connais aussi Renato Sanches, avec qui j’ai partagé quelques mois à Benfica. Je connais surtout José Fonte avec qui j’ai partagé 4 mois en Chine. Son professionnalisme a été convaincant et surprenant. Beaucoup de gens pensent qu’en Chine on se laisse aller. C’est tout le contraire avec lui qui a été un professionnel hors pair. Il m’a d’ailleurs dit que c’est ce que je trouverais ici au LOSC, un environnement très professionnel ».

Il s’est bien préparé

« Je me suis entraîné depuis deux mois et demi avec un préparateur physique spécialisé dans le football pour avoir une bonne condition physique avec des séances d’entraînement qui se rapprochent des conditions de match. Je m’entraînais tous les jours sauf le dimanche, car il faut bien avoir un jour de repos. Je me suis entraîné durant deux mois et demi, je travaillais bien car je voulais me tenir prêt à pouvoir jouer le plus vite possible en cas d’opportunité. Je m’entraîne depuis mon dernier match. Donc je continue à avoir une bonne condition physique. Le fait de reprendre l’entraînement avec le LOSC va m’aider à retrouver mes capacités. C’est ce que je veux, être le plus vite de retour à mon niveau, m’adapter et aider mes coéquipiers pour jouer le plus vite possible sous mes nouvelles couleurs ».

Il veut apporter son expérience

« J’ai déjà eu l’occasion de disputer des matches de Ligue des Champions ou de Ligue Europa contre des équipes françaises. Ça s’est bien passé pour moi à chaque fois. Même si je ne suis plus un joueur aussi rapide, je compenserais par mon expérience. Je n’aurais pas de problème je pense à m’adapter à la L1 qui est un championnat rapide avec des joueurs physiques ».