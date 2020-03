LOSC, Stade Rennais : le duel pour le podium n’est pas encore lancé !

true

Selon Benjamin André, on ne peut pas encore parler d’un duel entre le LOSC et le Stade Rennais pour la qualification en Ligue des Champions.

S’il y a un club qui pourrait voir sa belle dynamique en Ligue 1 enrayée par la suspension du championnat liée au coronavirus, c’est bien le LOSC. En ce moment, les Dogues tournent à plein régime et ont fait le plein de confiance.

Le plein de confiance avant Brest

En conférence de presse, avant l’annonce par la LFP de la suspension du championnat, Benjamin André a évoqué cet état de grâce : « Sur les sept derniers matchs on fait six victoires. Notre seul accroc, c’est contre Marseille et, malgré tout, on avait plutôt fait un bon match. On doit donc s’inscrire dans la continuité de ce qu’on fait. Rester dans l’optique de progresser, de presser, de prendre le match en main… Il faut avoir confiance en nous. On a pris conscience qu’on pouvait être très difficiles à manœuvrer pour les autres équipes ».

Une belle réussite qui rejaillit sur le plan individuel : « Tout le monde se bat pour son copain, tout le monde essaie de le mettre dans de bonnes dispositions. Cela sert les intérêts de tout le monde, dont les miens. Je suis content », a glissé l’ancien Rennais, aux premières loges pour assister au mano-à-mano entre son ex équipe et ses Dogues.

« Encore un peu tôt pour voir qui sera dans le sprint final… »

Toutefois, André refuse de réduire une (hypothétique) fin de saison à une lutte Lille – Rennes pour la troisième place : « Il reste beaucoup de matches. Plus on va se rapprocher de la fin, plus ce sera difficile. Des équipes vont se battre pour le maintien, d’autres joueront plus relâchés et tenteront plus de choses face à nous… Il faudra refaire un point dans trois ou quatre journées. Là, nous verrons quelque chose. Aujourd’hui, c’est encore un peu tôt pour voir qui sera dans le sprint final… »