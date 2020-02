LOSC – TFC (3-0) : Galtier confirme le rôle majeur joué par Rémy

true

Après avoir vu son équipe tout exploser en 2018/19 en jouant en 4-2-3-1, Christophe Galtier s’imaginait reconduire le même schéma cette saison. Mais le réveil de Loïc Rémy a incité le coach du LOSC à revoir ses plans. Pas borné, celui-ci a reconnu en conférence de presse hier, après la victoire sur le TFC 3-0 au cours de laquelle Rémy a frappé deux fois, combien l’ancien Marseillais était désormais important dans le collectif lillois.

« Rémy ? Il y a une évolution dans le jeu de l’équipe. Sa présence permet de libérer Victor (Osimhen). Il a le sens du jeu, le sens du but. Ça permet aux autres autour de pouvoir donner des ballons et d’avoir plus de présence dans la surface de réparation. Notre secteur offensif est plus efficace avec lui. »

Le principal intéressé, interrogé par la chaîne du club, s’est dit pas surpris par sa réussite actuelle : « On est dans la continuité de ce qu’on produit collectivement et surtout individuellement. Toujours dans l’ambition, toujours en vouloir plus. Il faut simplement se donner les moyens tous les jours à l’entraînement. Ce n’est pas une surprise car je fais tout ce qu’il faut pour être performant. Sans prétention, je suis à un bon niveau de jeu, enchaîner les matchs sans blessures. J’espère que ça va continuer et que je pourrais continuer à aider l’équipe jusqu’à la fin de la saison ».