LOSC : Thiago Mendes balance une petite vacherie depuis Lyon

Décevant depuis son arrivée à Lyon l’été dernier, Thiago Mendes a défendu son bilan en conférence de presse ce mardi. Pour cela, le milieu de terrain brésilien n’a rien trouvé de mieux que de balancer sur son ancien club, le LOSC, estimant qu’il y avait un gouffre avec l’OL.

« Je suis moins bon qu’à Lille pour l’instant, mais j’explique cela certainement avec les mauvais résultats du début de saison de l’équipe, je pense. Les résultats positifs récents me permettent de me sentir mieux dans l’équipe et je fais de meilleures performances. Chacun pense ce qu’il veut mais moi je fais mon travail, j’apporte le maximum que je peux pour ce club. Il y a un fossé entre Lille et Lyon et un cap à franchir.«

Une constatation plutôt contestable… Mais Mendes a bien raison de se défendre comme il peut car les prochaines semaines s’annoncent très compliquées pour lui puisqu’un compatriote, Bruno Guimaraes, va débarquer chez les Gones.