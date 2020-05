LOSC : un Dogue a marqué Mauro Cetto

true

Mauro Cetto a glissé une anecdote sympa sur le dernier match d’Eden Hazard avec le LOSC, qui était également son dernier match avec les Dogues.

Mauro Cetto est revenu sur son court passage au LOSC en 2012 sur 100% Ligue 1. Le défenseur n’avait joué que quatre mois dans le Nord, en prêt, mais il en garde un bon souvenir. Notamment d’Eden Hazard. « Il était dans une forme magnifique juste avant d’être vendu et franchement, il gagnait parfois des matchs à lui tout seul, se souvient-il, dans des propos rapportés par le site Le Petit Lillois. Avant son dernier match, je ne sais pas ce qui s’est passé la nuit ou avant (il rigole). Ce qui était impressionnant, c’est que c’était son dernier match donc il était très attendu par tout le monde. Il a fait un match incroyable. C’est le phénomène que tout le monde pense, c’est un joueur d’un autre niveau. Je pense que le montant de son transfert à Chelsea aurait dû être plus élevé. »

Et à Cetto de glisser cette anecdote : « Moi aussi c’était mon dernier match parce que mon prêt se terminait à la fin de cette saison. Après l’échauffement, toute l’équipe s’est réunie pour dire quelques mots, en général, c’était le capitaine qui les disait. Ce jour-là, le capitaine a demandé à Eden : « Aujourd’hui, c’est toi qui vas parler parce que c’est ton dernier match ». Et à ce moment-là je dis : « Les gars, c’est mon dernier match aussi mais je vais laisser parler Eden. » Lui c’était un phénomène du club et moi, je n’avais joué que 10 matchs, ça m’a paru intéressant à dire ! »