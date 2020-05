LOSC : un Dogue défend Bamba face aux supporters

true

Les sifflets à l’encontre de Jonathan Bamba ont déplu à Loïc Rémy. Et l’attaquant du LOSC ne s’est pas gêné pour le dire.

Dans le cadre d’un live Instagram avec Le Temple, repris par le site Petit Lillois, Loïc Rémy n’a pas fait de mystères : il aimerait rester dans le Nord. L’attaquant du LOSC a fait un appel du pied à ses dirigeants, lui qui est en fin de contrat, à 33 ans. Et Rémy a aussi évoqué les sifflets du public lillois vis à vis de Jonathan Bamba, mois performant cette saison qu’en 2018-19. Des sifflets que l’ancien lyonnais condamne.

« Je veux bien qu’il y ait des comportements car les supporters ne sont pas contents. Mais j’ai trouvé ça très soudain, alors que le joueur se donne, est impliqué pour le club, a-t-il expliqué. Je n’avais pas parlé là-dessus mais ça m’avait marqué et je me suis dit “ce qui se passe là, c’est pas bon”. Ce n’est pas le mec qui ne s’implique pas et qui mérite ce qui lui arrive. Certes, il a eu des moments plus difficiles et ça m’avait fait chier car c’est dur quand même, c’est un bon jeune. »