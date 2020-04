true

Forcément, la première saison de Victor Osimhen sous le maillot du LOSC en a surpris plus d’un. Même si certains avaient conscience de son talent.

Que la saison se termine ou non, le LOSC aura eu le mérite d’avoir fait découvrir à la Ligue 1 le talent brut de Victor Osimhen. L’attaquant nigérian a réalisé une saison remarquable pour sa découverte du championnat.

Tout sauf une surprise pour Nicolas Penneteau, ancien gardien de Bastia ou Valenciennes qui connaît bien la Ligue 1 mais aussi Victor Osimhen. Penneteau est en effet le gardien de Charleroi, le club précédent de l’attaquant du LOSC. « Il ne me surprend pas. Quand on l’a découvert, quand il est arrivé, deux clubs avaient refusé de le prendre pour des petits problèmes physiques. Dès les premiers entraînements on a vu que c’était un joueur d’une autre classe. Je l’ai dit quand il est arrivé à Lille mais pour moi c’est peut-être le futur Drogba du championnat de France », a confié Penneteau à RMC Sport.

Selon le gardien de but, Victor Osimhen n’en a d’ailleurs pas fini de montrer son talent et pourrait bien aller très haut au vu de sa trajectoire récente. « S’il reste au moins deux saisons, il marquera but sur but. Il a toutes les qualités d’un attaquant moderne. Il va vite, il saute haut, costaud dans les duels, bon avec le ballon, il joue dans la profondeur. Il va gommer ses petites imperfections en jouant, c’est un phénomène », a prévenu Penneteau.