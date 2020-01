LOSC : un nouveau club satellite des Dogues au Portugal ?

false

Longtemps en quête d’un club satellite pour faire mûrir ses joueurs, le LOSC avait mis entre parenthèses sa recherche l’été dernier. Il faut dire que les Dogues semblaient s’être entendu avec le club portugais de Belenenses pour être cette plate-forme d’accueil. Mais la relation avec l’ancien club de Reinildo s’est un peu détériorée ces derniers mois suite à la gestion de certains Dogues en prêt (le jeune Faraj en tête) et Lille semble décidé à repartir à zéro avec un nouveau partenariat.

C’est sans doute en ce sens que Gérard Lopez et Luis Campos appuient actuellement la candidature d’un « présidentiable » au Vitoria Setubal (D1 portugaise) : Vitor Hugo Valente. Le trio s’est même affiché mercredi en conférence de presse à Setubal pour en dire plus sur un projet qui ne sera possible que si Valente est reconduit.

Gérard Lopez et Luis Campos étaient à Setubal mercredi soir pour soutenir la liste de VH Valente, candidat à sa succession au Vitoria (élection ce vendredi).

S’il est réélu, VSL investira dans le club (prêts de joueurs et économiquement) et Campos sera l’un de ses conseillers. pic.twitter.com/eFi65JwSh5 — ?￰ンミᄁ?￰ンミᄄ?￰ンミレ? ?￰ンミᄁ?￰ンミレ? (@nicolas_vilas) January 16, 2020

Lopez prêt à s’impliquer financièrement à Setubal

Gérard Lopez serait notamment prêt à apporter un soutien financier au Vitoria Setubal ainsi que l’expertise de son conseiller Luis Campos, ancien coach de cette équipe (2001-2002). Il ne s’agirait pas seulement de créer une « équipe de Lille B » mais bel et bien de créer une équipe compétitive pour l’Europe à moyen terme.

« Je dirige un groupe (Victory Soccer NDR) qui est très intéressé par développer un club dans autre ligue que la France. On avait l’opportunité d’aller aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie entre autres, mais nous avons opté pour un projet où l’on donne ce que le club veut et le club nous fait profiter de son histoire. C’est un grand avantage de travailler avec un club comme Vitoria », a fait savoir Gérard Lopez, qui avait échoué dans son rachat de Gil Vicente il y a trois ans. Ce vendredi, à l’issue du vote des Socios, on y verra sans doute plus clair…