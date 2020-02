LOSC : un nouveau Dogue rentre prématurément de Belenenses

true

En début de saison, le LOSC pensait avoir trouvé le bon filon en envoyant cinq jeunes joueurs s’aguerrir du côté de Belenenses en D1 portugaise. Ce partenariat est toutefois en train de virer au fiasco total.

Lors du Mercato d’hiver, Imad Faraj et Charles Brym, sous-utilisés, sont rentrés à Lille prématurément. Si l’on en croit le site « Le Petit Lillois », Hakim Ouro-Sama (22 ans) va faire de même.

En panne de temps de jeu cette saison (4 apparitions seulement en Liga NOS), l’international togolais va casser son prêt et rentrer à Luchin pour renforcer l’équipe réserve. Il ne reste donc plus que deux Lillois, Hervé Koffi et Show, au sein de l’effectif de Belenenses…