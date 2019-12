LOSC : un projet fou anime Victor Osimhen avec le Nigéria

false

Issu d’une génération dorée pour le Nigéria, Victor Osimhen rêverait de soulever la Coupe du Monde 2022 selon son meilleur ami.

S’il explose cette saison du côté du LOSC, Victor Osimhen (20 ans) n’est pas le seul jeune Nigérian à se faire un nom sur le Vieux-Continent. En effet, son meilleur ami Samuel Chukwueze a fait son trou depuis un peu plus d’un an du côté de Villarreal (D1 espagnole).

« On veut gagner des trophées »

Peu connu du public français, Chukwueze s’est même montré suffisamment performant pour décrocher une nomination au trophée Raymond Kopa du meilleur U20 du monde remis par « France Football« . S’il n’a pas pesé lourd face au sacre de Mathiijs De Ligt (ex-Ajax, aujourd’hui à la Juve), le Super Eagle avait quand même terminé avec un vote chez les anciens Ballons d’Or : celui de Lionel Messi.

Dans les colonnes de l’hebdomadaire sportif, Samuel Chukwueze a évoqué son amitié avec Victor Osimhen et le rêve commun un peu fou qu’il partage : « Je le connais depuis cinq ou six ans. On a passé nos années U17, U20, U23 emsemble. C’est un super joueur et un super mec. Avec Victor, et d’autres également, on dispose d’une super génération de joueurs. On en parle souvent. On a beaucoup de joueurs talentueux, on veut gagner des trophées. On rêve de gagner la CAN déjà, et pourquoi pas la Coupe du Monde au Qatar ».