LOSC : un souci freine toujours le rachat de Mouscron !

true

Comme rapporté dans la presse belge, le closing de l’Excel Mouscron par les dirigeants du LOSC tarde à intervenir.

Si tout semblait calé pour le rachat de l’Excel Mouscron et que Luis Campos avait même déjà commencé à mettre en place un nouvel organigramme, un ultime souci pourrait priver les Dogues de leur nouveau club satellite.

En effet, comme le rapporte la « Dernière Heure », Gérard Lopez commencerait à s’agacer des derniers détails tardant à se régler autour du closing. En effet, les avocats des deux parties tardent à trouver un compromis et plusieurs détails financiers sont loin d’être réglé.

Alors qu’on s’approche de la reprise du championnat belge, la préparation d’avant-saison de Mouscron demeure un vaste chantier. Les six Dogues promis en renfort ne sont toujours pas au club et, faute de disposer d’un effectif suffisant, l’Excel a déjà dû annuler deux matches amicaux contre Gand et Reims la semaine prochaine…