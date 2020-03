true

Actuellement en Turquie où il soigne son genou, Yusuf Yazici, le milieu du LOSC, vient en aide à la population dans le besoin, à Antalya.

Blessé en fin d’année dernière, Yusuf Yazici (23 ans) avait tiré un trait sur la possibilité de finir la saison 2019-20 avec le LOSC. Depuis, la crise sanitaire du coronavirus est passée par là et il n’est pas impossible que l’international turc, qui se préparait pour un retour à l’Euro 2020 avec son pays, soit disponible pour finir l’exercice en cours.

📹Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşerilerini unutmadı 📌Yusuf Yazıcı, erzakları ihtiyaç sahiplerine teslim ederken duygu dolu anlar yaşandıhttps://t.co/wnFYhE29bE pic.twitter.com/YTB8ZrAxWT — DHA Spor #EvdeKal (@dhaspor) March 29, 2020

Ce samedi, le LOSC avait publié un reportage pour donner des nouvelles de l’ancien joueur de Trabzonspor qui, après deux mois de convalescence à Rome, est retourné à Antalya pour travailler. Et face à la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde entier, l’international turc a apporté de l’aide aux habitants. Muni d’un masque et de gants, on le voit sur une vidéo distribuer de la nourriture aux familles dans le besoin et aux soignants.