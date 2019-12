LOSC : Yazici n’a pas l’intention de capituler après sa grave blessure 

true

La fin de saison forcée de Yusuf Yazici (22 ans) a bien modifié les plans du LOSC pour le mercato à venir. Le milieu turc, lui, fait contre mauvaise fortune bon cœur.

Le LOSC a bien mal terminé l’année 2019. Écrasés à Louis II par l’AS Monaco samedi dernier en L1 (1-5), les Dogues ont perdu Yusuf Yazici pour le reste de la saison en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le milieu offensif turc voit sa saison se terminer et devrait même être forfait pour l’Euro 2020.

No retreat, no surrender! I will work harder to come back faster and stronger. 🤜🤛 @losclive https://t.co/caS4RYeOgy — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) December 24, 2019

Comme évoqué précédemment, les dirigeants du LOSC se posent désormais la question de recruter un nouvel élément offensif au mercato hivernal. Le profil est déjà bien ciblé par Christophe Galtier : un jeune élément offensif, capable d’amener de la vitesse et une certaine fraîcheur.

Yazici n’a pas l’intention de capituler

De son côté, Yazici a déjà rassemblé toutes ses forces pour s’offrir des lendemains qui chantent. « Pas de retraite, pas de capitulation ! Je vais travailler le plus dur possible pour revenir plus vite et plus fort », a lâché le joueur de 22 ans sur son compte Twitter. Rassurant.