LOSC : Yusuf Yazici espère un retour pour l’Euro avec la Turquie

true

Victime d’une rupture des ligaments croisés en fin d’année 2019, Yusuf Yazici (LOSC, 22 ans) a donné de ses nouvelles à l’occasion d’un entretien à la version turque de « Goal.com ». L’ancien joueur de Trabzonspor, qui a été opéré à Rome il y a quelques semaines, s’est fixé pour objectif d’être remis pour l’Euro 2020.

«Mes médecins et physiothérapeutes doivent être convaincus que je suis prêt et me donner le feu vert. J’aime prendre des risques quand je sens que je suis prêt, mais parfois si vous n’êtes pas assez prêt, prendre des risques peut créer de plus gros problèmes », a glissé l’intéressé, qui a bien l’intention de rester raisonnable.

Dans ce même entretien, Yazici s’est confié sur son adaptation au Nord de la France, lui qui prend des cours de Français et d’Anglais pour s’intégrer plus rapidement. « Je suis une personne qui s’adapte facilement où que j’aille. La seule chose avec laquelle j’ai lutté, c’est le froid! À Lille, il ne fait pas juste un peu froid, il fait très froid! Mais je m’y suis aussi habitué. Les gens de Lille sont très sympathiques et gentils. Idem pour les gens du club. Mes coéquipiers m’ont aussi beaucoup aidé. Je les en remercie beaucoup », a-t-il confessé.