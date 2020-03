LOSC : Yusuf Yazici se prépare à un retour fracassant

true

Ce samedi, le LOSC a publié un reportage sur la convalescence de Yusuf Yazici, victime d’une rupture du ligament croisé en décembre. Le Turc récupère bien.

Blessé en fin d’année dernière, Yusuf Yazici (23 ans) avait tiré un trait sur la possibilité de finir la saison 2019-20 avec le LOSC. Depuis, la crise sanitaire du coronavirus est passée par là et il n’est pas impossible que l’international turc, qui se préparait pour un retour à l’Euro 2020 avec son pays, soit disponible pour finir l’exercice en cours.

Ce samedi, le LOSC a publié un reportage pour donner des nouvelles de l’ancien joueur de Trabzonspor qui, après deux mois de convalescence à Rome, est retourner à Antalya pour travailler. C’est d’ailleurs depuis son pays que l’intéressé vit son confinement, lui qui avait pour espoir de retourner dans le Nord de la France au début du mois d’avril avant que le Covid-19 ne paralyse le monde.

« Imaginez un enfant ou un bébé privé de son jouet, il est triste et ce dernier lui manque. Donc voilà, le football me manque mais je vais bientôt pouvoir le retrouver, du moins je l’espère », a-t-il glissé dans ce reportage tourné il y a quelques semaines : « Quand il m’arrive quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, je me dis que ce qui nous tue pas rend plus fort, donc je suis convaincu de revenir encore plus fort. Ce qui est important dans ce genre de mauvaise passe, c’est la manière dont vous réagissez. Je prends la situation avec philosophie ». Cela doit être encore plus le cas maintenant…