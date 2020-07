PSG, LOSC – Mercato : Gabriel se dirigerait vers l’Angleterre

true

Très convoité, notamment par le PSG, Gabriel, le défenseur brésilien du LOSC, serait plus proche d’un départ vers la Premier League.

Dans son point presse Mercato, lundi, sur L’Equipe, Gérard Lopez a évoqué le cas Gabriel, sur le départ au LOSC. « Avec Gabriel, on discute et on lui a donné un bon de sortie, a confié le président nordiste. Il choisira son club dans la semaine ».

Paris et Naples devancés

Alors que le PSG s’est positionné, Naples semblait tenir la corde, mais Manu Lonjon tient un autre discours. « Il y a Naples mais il y a aussi d’autres clubs en Angleterre. Ils ont pris de l’avance », a confié le spécialiste des transferts sur Twitch lundi soir. Everton et Manchester United seraient les deux clubs anglais sur les rangs pour enrôler le Brésilien.