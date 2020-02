RC Strasbourg – LOSC (1-2) : les 3 signaux intéressants de la victoire en Alsace

false

Pour la première fois, le LOSC a retourné le score

Comptant parmi les pires équipes de Ligue 1 en déplacement, le LOSC est allé cherché un succès précieux pour mettre fin à une série de trois défaites en Ligue 1 (Monaco, Dijon, PSG). Pour la première fois de la saison, Lille est parvenu à retourner un scénario défavorable. Un résultat encourageant et la preuve que les Dogues n’ont pas lâché leur entraîneur.

Galtier récompensé de ses intentions offensives

On ne peut pas reprocher à Christophe Galtier ses intentions offensives. En effet, le coach lillois a démarré avec deux attaquants (Rémi – Osimhen) soutenus par Bamba. Il a rentré Jonathan Ikoné à 1-0 pour les Alsaciens à la place d’un milieu (Xeka) et fait du poste pour poste avec Luiz Araujo sur le dernier quart d’heure. Le Brésilien a d’ailleurs obtenu le penalty du 2-1 transformé par Osimhen (80e). S’il n’a pas marqué dans le jeu et touché du bois sur une frappe en pivot (30e), le Nigérian a quand même inscrit son 11e but de la saison.

La révolte est venue d’une défense en difficulté

Défensivement, le LOSC a parfois paru fébrile. Jusqu’à sa sortie peu après l’heure de jeu, Majeed Waris (arrivé cet hiver à Strasbourg en provenance de Porto) a fait mal à l’arrière-garde et à Mike Maignan. Lille a aussi craqué sur une grosse bêtise de Renato Sanches, coupable d’une glissade devant sa surface pour rendre le ballon à Adrien Thomasson (12e) mais on notera que le réveil des Dogues a été impulsé par un défenseur. Gabriel a en effet égalisé à 1-1 (65e) sur un corner joué rapidement par … Renato Sanches.