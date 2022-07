Lopez a trouvé une astuce pour sauver Bordeaux, un départ à Nice, un ex capitaine de l'OL à Clermont

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Girondins : Gérard Lopez a trouvé comment sauver Bordeaux ...

Si les Girondins ont été relégué en National 1 à titre conservatoire, Gérard Lopez s'active pour sauver le club de la faillite. Selon 20 Minutes, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois est parvenu à un accord d'envergure avec ses créanciers King Street et Fortress. Accord qui devrait lui permettre de passer le cap de l'appel de la sanction de la DNCG selon son entourage : «Cela a été un véritable bras de fer et même parfois un supplice mais l’accord est là et il répond, pour nous, à toutes les demandes de la DNCG».

Non seulement Gérard Lopez est parvenu à transférer une partie de la dette pour ne pas avoir à vendre obligatoirement pour 20 M€ d'ici au 5 juillet mais il est également parvenu à ouvrir une nouvelle ligne de crédit de 14 M€.

… Et prépare un Mercato animé

Tout proche d'être sauvé et maintenu en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux vont vivre un été agité au niveau du Mercato. Selon l'AFP, Gérard Lopez envisage la venue de neuf recrues en plus des trois premiers renforts actés (Straczek, Barbet, N'Simba). En deuxième division, le club aquitain jouira du budget de fonctionnement le plus important avec 40 M€.

OGC Nice : Smith file en Ligue 2...

Si Lucien Favre aime lancer des jeunes prometteurs, le Suisse a déjà fait certains choix à l'OGC Nice... Et il n'a pas retenu le jeune milieu de terrain canadien Justin Smith (19 ans). Hier, le Gym a annoncé son prêt sans option d'achat à Quevilly-Rouen-Métropole (L2).

... Et deux attaquants sur le départ pouf faire la place à Cavani

Si le fantasme Cavani met le feu à la promenade des Anglais, l'OGC Nice pourrait céder quelques joueurs pour faire la place au Matador. Si Evan Guessand est un profil qui plait et ne sera pas forcément retenu, la priorité du Gym est toujours de céder Kasper Dolberg selon Nice-Matin. Problème : le Danois souffre toujours de son épaule. Une chose est certaine : pour son recrutement 2.0, l'OGC Nice écoute désormais les consignes de son ancien entraîneur Christophe Galtier en visant de l'expérience à tous les postes comme en attestent les pistes dans les buts (Mandanda, Sommer) ou au milieu (Aouar).

La nouvelle priorité du MHSC identifiée ?

Vendredi soir, suite à la signature de Falaye Sacko, Laurent Nicollin a fait une annonce énigmatique sur la suite du Mercato du MHSC : « Nous venons de vivre une semaine record avec beaucoup de signatures. Il y en aura peut-être encore d’autres qui sait ? » Selon Bertrand Queneutte, journaliste pour France Bleu Hérault, il pourrait s'agir d'une nouvelle sentinelle. Un dossier pour lequel Montpellier n'était initialement pas pressé de conclure...

Stade de Reims : Garcia est prêt à garder Ekitike... et veut un latéral gauche !

Désireux de doubler tous les postes pour être compétitif cette saison, Oscar Garcia s'est confié dans l'Union sur le Mercato du Stade de Reims. « La priorité c'est de sortir des joueurs car 34, c'est trop ! L'idéal serait de pouvoir travailler avec 22 ou 23 joueurs plus 3 gardiens ».

Pour autant, le coach champenois n'est pas mécontent de pouvoir toujours compter sur Hugo Ekitike : « Avant les vacances, il m'avait dit qu'il voulait rester. J'ai parlé avec lui après avoir envisagé que Newcastle n'allait pas le signer, il était très tranquille. Il n'est pas perturbé et ce ne sera pas un problème s'il reste avec nous ».

Pessimiste à l'idée de conserver Predrag Rajkovic, qui n'a pas d'offre actuellement, Oscar Garcia fixe sa priorité au recrutement d'un latéral gauche : « On doit recruter sur ce poste pour épauler Bradley Locko qui a du mal à évoluer dans une défense à quatre. Trouver un profil comme Konan serait parfait ».

FC Lorient : Le Bris confirme son souhait d'un gardien

Présent en conférence de presse vendredi pour officialiser sa nomination sur le banc du FC Lorient, Régis Le Bris (46 ans) a évoqué ses besoins du Mercato :

« Comme je l'ai dit aux joueurs, on travaille à renforcer le poste de gardien, qui semble être un point important même si tout reste ouvert, et on cherche un défenseur central dominant pour donner de l'assurance à l'équipe. Pour l'instant, j'ai quelques idées, mais c'est bien trop tôt pour les évoquer ».

La rumeur Benoît Costil (libre, 35 ans) reprend corps.

Troyes : Biancone va signer en Premier League

S'il fait partie des révélations de la saison à l'ESTAC, l'ancien monégasque Giulian Biancone ne devrait pas faire de vieux os en Ligue 1. Selon Fabrizio Romano, le piston aubois est proche de rejoindre Nottingham Forest, promu en Premier League. Sa visite médicale est même programmée pour ce samedi.

Nottingham Forest are set to sign fullback Giulian Biancone on a permanent deal from Troyes. Deal in place and medical on Saturday.



Nottingham Forest will announce Dean Henderson as new signing soon, after Brennan Johnson extension completed today. pic.twitter.com/INnwRdmE6o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022

… Metinho part lui aussi !

Arrivé à l'ESTAC l'été dernier en provenance du Fluminense avec l'étiquette de crack, Metinho (19 ans) n'a jamais confirmé les promesses placées en lui. Blessé quasiment toute la saison puis écarté, le milieu brésilien va rebondir en D2 belge au Lommel SK où il a été prêté un an sans option d'achat.

Metinho prêté au Lommel SK

Arrivé l'été dernier, le milieu de terrain brésilien débute un nouveau challenge pour une saison (sans option d'achat) en rejoignant le club de 2e division belge 👉 https://t.co/I9WcvX1yGr

Bonne saison Metinho 💪#Mercato #TeamEstac 🔵⚪ pic.twitter.com/EQKpsx84x6 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 2, 2022

Clermont : Gonalons débarque, Desmas s'en va !

Sortant de trois saisons en Espagne du côté de Grenade, Maxime Gonalons (33 ans) revient en France. L'ancien capitaine de l'OL a signé pour deux saisons plus une année en option avec le Clermont Foot. Une décision qu'il a justifié à L'Equipe.

« J'ai passé cinq années extraordinaires à l'étranger, j'avais simplement envie de revenir en France. C'était ma priorité (…) Clermont a un jeu alléchant. Il n'y a pas de raison que je ne me fasse pas plaisir ici. L'autre facteur important était de revenir dans la région ».

Les Auvergnats ont également ouvert la porte à leur gardien Arthur Desmas (28 ans), qui retrouve la Ligue 2 et rejoint le Havre.

Stade Brestois, AC Ajaccio, Toulouse FC … Vague de signatures en L1

Avec le changement d'exercice comptable, le Mercato de Ligue 1 s'est accéléré en ce 1er juillet. Hier, le Stade Brestois a officialisé la signature pour quatre saisons de Noah Fadiga, latéral droit de 22 ans de l'Heracles Almelo.

De son côté, l'AC Ajaccio a récupérer l'expérimenté Mickaël Alphonse (latéral droit, 32 ans) qui revient libre d'une pige au Maccabi Haïfa (D1 israélienne) et s'est engagé pour deux ans avec le club corse.

Enfin, le Toulouse FC, champion de Ligue 1, a acté la signature d'un attaquant à 36 buts et 9 passes décisives l'an dernier : Thijs Dallinga (21 ans). L'intéressé brillait en D2 néerlandaise à l'Excelsior Rotterdam. Coût du transfert : 2,5 M€ (hors bonus et pourcentage).

Le Melting-clubs du 2 juillet Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

