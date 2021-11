Lopez espère un Mercato aux Girondins, Nice galère avec Dolberg, Lorient diminué avant Rennes

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Girondins : Bordeaux attendu au tournant à la DNCG

Ce mercredi après-midi, les dirigeants bordelais sont attendus devant la DNCG pour leur grand audit de mi-saison. L'occasion de savoir si Gérard Lopez est dans ses clous par rapport aux promesses faites cet été. D'après Sud-Ouest, le rendez-vous « n'inspire pas d'inquiétude » au président hispano-luxembourgeois.

« Les conditions imposées lors du Mercato d'été – un encadrement de la masse salariale et l'obligation de vendre au moins autant en valeur qu'il n'achète – devraient être maintenues pour le mercato d'hiver ». Sans interdiction de recrutement donc...

OGC Nice : le spleen de Dolberg

Dans un article intitulé « deuxième et perfectible », Nice-Matin fait l'état des lieux au Gym. Parmi les cas qui laissent songeur, la prestation de Kasper Dolberg, enfin de retour sur le pré mais en difficulté à Clermont (2 sur 10 dans L'Equipe notamment!).

Le média azuréen revient notamment sur les pépins qui se sont accumulés autour du Danois, d'abord victime du vol de sa montre et de sa voiture, d'un cambriolage, de deux Covid, d'une opération de l'appendicite et désormais diagnostiqué d'un diabète de type 1. Si le directeur du football Ineos Julien Fournier est aux petits soins pour l'ancien de l'Ajax, un proche du dirigeant confesse combien c'est aujourd'hui difficile de maintenir Dolberg dans un bon état d'esprit : « Il faut aller le chercher pour comprendre ce qu'il ressent ».

FC Lorient : des Merlus diminués dans leur derby

Déjà largement diminué à Angers (7 absents), le FC Lorient reçoit le Stade Rennais dimanche au Moustoir dans un derby où Christophe Pelissier va encore devoir bricoler. En effet, pour ce match, le technicien ne pourra compter que sur un seul retour : celui de Thomas Monconduit.

D'après Ouest-France, Stéphane Diarra et Moritz Jenz ne devraient pas être opérationnels, toujours en phase de réathlétisation. Les forfaits de Jérémy Morel (ischio), Fabien Lemoine (mollet), Vincent Le Goff (ischio) et Jérôme Hergault (suspendu) sont d’ores et déjà actés.

Montpellier : Estève sur le flanc pour Lyon

Le Midi Libre donne des nouvelles de Maxime Estève, sorti sur blessure lors de Rennes – MHSC (2-0) samedi soir. Le jeune défenseur central souffre d'une lésion aux quadriceps de la cuisse droite et sera out pour une durée d'au moins trois semaines.

Le quotidien local acte déjà son forfait pour la réception de l'OL dimanche (17h) ainsi que pour les rencontres suivantes face à Metz, Clermont et Brest.