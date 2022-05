Lopez sur la sellette à Bordeaux, le LOSC a laissé filer un Niang bis, Stéphan loin de l'OL

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Girondins : Lopez poussé vers la sortie

Relégué en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux vont être amené à se reconstruire... Et cela pourrait se faire sans Gérard Lopez - qui a certes promis de ne pas lâcher le club aquitain – mais qui se retrouve sur la sellette face à ses créanciers King Street et Fortress. Selon Julien Bée, journaliste à Gold FM, l'hispano-luxembourgeois pourrait être éjecté par de nouveaux actionnaires comme ce fut le cas pour lui à Lille.

« De mes infos il y a des gens qui pourraient être intéressés par le club mais ces gens là ne voudraient pas que Gérard Lopez soit là. C’est pour ça qu’on ne peut pas forcément attendre de ces investisseurs qui tournent autour du club depuis un moment, de rentrer dans le capital tant que Gérard Lopez est là. C’est un peu complexe tout ça et on va voir si Gérard Lopez réussi à garder la main sur les Girondins de Bordeaux », a-t-il glissé dans des propos relayés par Girondins4ever.

Le LOSC a laissé filer la dernière trouvaille de Metz

Auteur d'une grosse fin de saison au FC Metz où il a débarqué en provenance des pays de l'Est suite à la guerre en Ukraine, Didier Lamkel Zé (25 ans) connaissait déjà la France. En effet, comme le rapporte L'Equipe, l'attaquant camerounais a fait ses classes au centre de formation des Dogues où il est passé entre l'été 2014 et 2016.

Jean-Michel Vandamme, manager général du centre de formation du LOSC à l'époque, a expliqué au quotidien pourquoi il n'avait pas retenu Lamkel Zé, comparé à un autre joueur à problèmes de Ligue 1 : « Il voulait vivre sa vie à sa manière, en ne respectant pas certains codes incontournables. On a essayé de le recadrer plusieurs fois mais il continuait à râler, à s'embrouiller avec ses équipiers et a en prendre certains pour ses « boys ». Il me fait un peu penser à Mbaye Niang. Didier est un joueur pétri de talent mais qui a du mal à vivre avec les autres ».

MHSC : six départs envisagés et 2 anciens rappelés ?

Le Midi Libre a fait le point sur le Mercato d'été de Montpellier. Un Mercato qui s'annonce agité du côté de l'Hérault avec les départs actés des joueurs en fin de contrat (Oyongo, Sambia, Thuler, Ristic) et ceux, possibles, de certains éléments bankables (Omlin, Mavididi), la volonté de recruter sur les ailes en défense ainsi qu'une sentinelle (qui ne devrait pas être le lorientais Laurent Abergel mais qui pourrait être Benjamin Stambouli) et un numéro 9. Si Téji Savanier et/ou Rémy Cabella s'en vont, un maître à jouer pourrait être recruté (Younès Belhanda).

Stade Brestois : incertitude sur Belaïli, deux joueurs de L2 visés

En conférence de presse, Michel Der Zakarian a annoncé un été agité du côté du Stade Brestois : « Ce ne sera pas le même groupe l’année prochaine, il y aura beaucoup de changements. À nous de bien travailler au club pour faire un recrutement judicieux, et amener des plus-values pour améliorer l’équipe ».

Pas assuré de pouvoir conserver Youcef Belaïli (30 ans) en fin de contrat et qui a annoncé sa volonté de continuer en Ligue 1 sans préciser le club, le SB29 va également laisser filer paul Lasne (33 ans) ainsi que ses joueurs prêtés. Au rayon des arrivées, Ouest-France met en avant deux noms : Jessy Deminguet (SM Caen) et Julien Le Cardinal (SC Bastia).

FC Lorient : les Merlus doivent trouver 10 M€ au Mercato

Assuré de perdre au moins trois de ses quatre joueurs en fin de contrat (Morel, Hergault, Mendes voire Lemoine), le FC Lorient va vivre un été de ventes. Selon Ouest-France, il est question que les Merlus dégagent au moins 10 M€ pour combler le déficit structurel. Outre Paul Nardi qui va quitter la Bretagne, les éléments bankables que sont Terem Moffi, Enzo Le Fée et Armand Laurienté pourraient être amenés à partir en cas d'offre.

RC Strasbourg : Stéphan loin de l’OL

Dans le Top 5 de la 20e à la 33e journée, cinquième à l’heure de jeu de la 38e, le RC Strasbourg a perdu sa place en coupe d’Europe en s’effondrant dans l’enfer marseillais. « C’est dommage de finir comme cela », a regretté Julien Stéphan qui a reconnu que ses hommes avaient été « trop naïfs ». Sixième, Strasbourg obtient quand même son meilleur classement depuis 1980 (5e) avec 63 points soit 21 de plus que la saison dernière, lorsqu’il s’était sauvé in extremis. « 21 points de plus, c’est énorme. Il faut se souvenir du chemin parcouru. Il faut rendre hommage aux joueurs : on a perdu trois matches sur la phase retour. Je les ai remerciés et leur ai demandé d’être prêts pour la reprise », a-t-il dit en confirmant qu’il serait donc sur le banc du RCSA et loin de l’OL la saison prochaine.

Clermont : Khaoui sur le départ cet été

N'étant pas considéré comme un titulaire à part entière au Clermont Foot, Saîf-Edddine Khaoui (27 ans) pourrait quitter l'Auvergne à l'issue de son année de contrat. Interrogé par la Montagne sur l'ancien Marseillais, Pascal Gastien a ouvert la porte :

« On va avoir une discussion avec lui et savoir ce qu'il souhaite. Il a évidemment en vue la Coupe du Monde au Qatar. Après, je comprends qu'à un moment donné, à partir du moment où moi je ne lui promets rien, il a envie d'ailleurs pour être sûr ou quasiment sûr de jouer. Même si dans le football, être sûr de jouer, ça ne veut pas dire grand-chose ».

