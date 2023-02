LOSC : après Chevalier, deux autres Dogues lancent le derby face au RC Lens

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Difficile vainqueur de Brest vendredi (2-1), le LOSC est désormais tourné à 100% dans la préparation du « match de l'année » pour les supporters avec le déplacement à Bollaert-Delelis pour le derby du Nord samedi prochain.

Formé au club et biberonné à cette rivalité, Lucas Chevalier n'a pas tardé à passer « en mode derby » conscient de l'importance de cette rencontre. Il n'est pas le seul puisque, dans la Voix du Nord, les « américains » Timothy Weah et Jonathan David ont aussi évoqué l'importance de cette rencontre.

Weah veut « faire le taff », David a un record à aller chercher

« Dans une saison, les matchs contre Lens sont toujours les plus importants. Le but c’est de bien jouer, rester comme une famille et remporter le derby pour les supporters. Quand on va aller jouer là-bas, il faut se battre. On sait que ça va être compliqué, mais il faut faire le taff », a martelé le fils de George Weah.

Même son de cloche chez le meilleur buteur des Dogues : « C’est un match important pour nous, mais également pour les supporters. On va tout faire pour se reposer et se préparer au mieux pour le derby ». Sur ce match, Jonathan David a d'ailleurs l'occasion d'égaler le record de buts pour un étranger au LOSC. Record toujours détenu par Eden Hazard.