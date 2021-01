LOSC : Armand clarifie ses fonctions et attend le Stade Rennais de pied ferme

Olivier Létang a remis les mains dans le cambouis. Débarqué du Stade Rennais en début d’année 2020, l’ancien directeur sportif du PSG a remplacé Gérard Lopez à la présidence du LOSC. Une des premières décisions fortes qu’il a prise a été de nommer Sylvain Armand à ses côtés. L’ancien latéral gauche du PSG a pris ses marques dans ses nouvelles fonctions de coordinateur sportif.

« Mon rôle consiste à faire le lien entre les joueurs, l’entraîneur et le Président. D’être à la fois proche des joueurs, dans la joie et la bonne humeur, mais aussi d’imposer le niveau d’exigence voulu par le Président, a-t-il clarifié sur le site officiel du LOSC. Il s’agit donc de régler le moindre petit détail pour que l’équipe soit la plus performante possible. J’ai également d’autres missions liées au centre de formation, ou encore aux protocoles d’avant-match.

« Je suis content de croiser certaines personnes »

Ce même Armand ne prend pas le choc contre le Stade Rennais à la légère, lui qui connaît bien le club breton pour y avoir passé ces derniers mois dans l’organigramme. Forcément, il y connaît encore du monde. « Dimanche, on va à Rennes, mon ancien club. Il faut laisser son histoire personnelle de côté et ne penser qu’à la réussite du LOSC, à la continuité de notre série en cours, même si bien évidemment, je suis content de croiser certaines personnes avec qui je m’entends très bien, a-t-il poursuivi. Mais aujourd’hui, je suis surtout concentré sur l’avant-match et mes missions qui consistent à aider le coach et les joueurs dans la préparation de cette rencontre très importante sur le plan comptable. »