LOSC, ASSE : Christophe Galtier se voit encore chez les Verts !

Christophe Galtier a tenu un point presse très instructif vendredi concernant la reprise du LOSC. L’occasion pour le coach des Dogues de se rappeler au bon souvenir de l’ASSE.

Christophe Galtier commence à avoir des fourmis dans les jambes. Hier, l’entraîneur du LOSC a toutefois communiqué sa satisfaction de revoir tous ses joueurs travailler à l’entraînement après une période d’inactivité liée à la crise sanitaire.

L’ancien entraîneur de l’ASSE reste toutefois embarrassé par le calendrier des matches amicaux, qui tarde à se mettre en place en raison du manque de timing avec ses adversaires potentiels. La plupart des clubs de L1 sont dans le même cas de figure, notamment l’OL. Invité à réagit sur ce point épineux, Galtier a fait un joli lapsus sur les Verts…

Galtier confond les stades Geoffroy-Guichard et Pierre-Mauroy

« Le calendrier de Lyon et notre calendrier ne sont pas compatibles. Lyon a d’autres échéances, très proches, importantes, alors que nous sommes dans une vraie phase de préparation (…) On souhaite jouer notre dernier match de préparation le 15 août à domicile. Premièrement parce que c’est une tradition, et deuxièmement car on ne sait pas encore dans quelles conditions on va démarrer le championnat. Est-ce qu’il y aura 5000 spectateurs ou plus de monde ? On ne sait pas. Je veux qu’on soit dans la configuration à une semaine du début du championnat de la configuration qu’on aura en championnat, et jouer aussi à Geoffroy-Guichard par rapport à nos nouveaux joueurs », a-t-il glissé en voulant évoquer le stade Pierre-Mauroy.