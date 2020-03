LOSC, ASSE : Kevin Malcuit revient en haut de l’affiche

true

Le site officiel des Chamois niortais a élu son onze de la décennie. Kevin Malcuit (28 ans), ancien défenseur du LOSC et de l’ASSE, en fait partie.

Comment va Kevin Malcuit ? Ancien latéral droit de l’ASSE et du LOSC, le joueur de 28 ans évolue au Napoli depuis le mercato d’été 2018. En octobre 2019, l’ancien Dogue a été fauché par une rupture du ligament croisé du genou mais devrait être prêt pour la reprise.

Malcuit vient de recevoir un joli lot de consolation pour passer le temps puisqu’il a été nommé dans le onze de la décennie de Niort, où il a explosé au grand jour. Ses qualités sont encensées aujourd’hui.

1⃣ Jour 1⃣ But 😍 L’histoire récente du LOSC nous a permis de savourer quelques buts grandioses… 👉 Une frappe sèche de @JBamba14 pour une victoire de prestige (avril 2019) pic.twitter.com/ITyD3vu8sd — LOSC (@losclive) March 26, 2020

« Kév’ a de grosses qualités physiques, de vitesse et de puissance, glisse son ex-équipier Tristan Lahaye. Au départ il avait quelques lacunes notamment sur les aspects techniques et tactiques pour le poste de latéral. Mais malgré ce que certains peuvent penser, il écoutait toujours les conseils. Même quand il n’avait pas trop envie, il se forçait et bossait pour s’améliorer. J’ai vite vu qu’il avait un réel potentiel. Je ne suis donc pas surpris de son évolution et je l’ai encore de temps en temps par SMS. Il va maintenant pouvoir se remettre de sa grave blessure et revenir plus fort. C’est vraiment quelqu’un de très gentil et très respectueux, notamment envers les anciens. »