LOSC – ASSE : les groupes sont tombés, un retour chez les Verts !

LOSC - ASSE, les groupes

Pascal Dupraz et Jocelyn Gourvennec ont dévoilé leur groupe pour le match de vendredi soir (21 heures) entre l'ASSE et le LOSC. Privé de six éléments dont Eliaquim Mangala suspendu, le coach des Verts a fait appel Miguel Trauco pour ce match. En face, aucun absent et 21 joueurs convoqués dans un groupe élargi en prévision de Chelsea.