LOSC, ASSE – Mercato : Galtier déjà promis à l’OM ? 

Actuel entraîneur du LOSC, Christophe Galtier se sent très bien dans le Nord et n’envisage pas de quitter les Dogues à court terme. L’OM lui semble pourtant un jour destiné.

Gérard Lopez a eu le nez creux. En allant chercher Christophe Galtier pour remplacer Marcelo Bielsa en décembre 2017, le président du LOSC a engagé le technicien capable de mener à bien son projet sportif. Bien entouré par Luis Campos, l’ancien coach de l’ASSE n’a jamais vraiment tremblé sur le banc des Dogues, en les menant notamment en Ligue des champions fin 2018-2019.

À chaque fois que son équipe a été en difficulté, Galtier a également su trouver les ressorts utiles à son rebond. Pendant cette période de disette généralisée, l’avenir du Marseillais de naissance revient sur le coin de la table. Christophe Champy est affirmatif : il entraînera l’OM tôt ou tard.

« Galtier, il entraînera l’OM un jour, c’est une certitude, assure le consultant du Phocéen. Il viendra à l’OM un jour, c’est certain. Ça me paraît tout à fait normal. Des entraîneurs marseillais, on n’en connaît pas beaucoup. Et des entraîneurs marseillais qui réussissent, on en connaît encore moins. Galtier, il réussit, et il a toutes les qualités pour réussir à l’OM. Il reviendra à Marseille parce qu’il le souhaite. Un jour, un président de club sera à court d’idées, et ne réussira peut-être pas à attirer un Villas-Boas, et finira à un moment donné par se replier sur Galtier, c’est une évidence. »