LOSC, ASSE - Mercato : Pepe victime du même sort que Saliba à Arsenal ?

Si Arsenal est capable de lourds investissements en Ligue 1 pour se renforcer, les Gunners – et plus précisément leur coach Mikel Arteta - n'ont pas d'états d'âme lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Bien qu'acheté pour près de 30 M€ à Saint-Etienne, William Saliba l'a appris à ses dépends, lui qui a été renvoyé faire ses gammes avec l'équipe U23 cette saison et ne figure même pas sur les listes européennes du club londonien.

Nicolas Pepe vit mal son déclassement

Transféré en provenance du LOSC pour 80 M€ à l'été 2019, Nicolas Pepe est lui aussi en train de vivre le même déclassement progressif. Depuis le début de saison, l'Ivoirien n'a disputé que 203 minutes cette saison. Titulaire à une seule reprise (contre Manchester City) et auteur d'une unique réalisation (contre Sheffield United), l'ancien Dogue commence sérieusement à s'interroger sur son avenir proche à Arsenal.

Dans un entretien à Canal+, Nicolas Pepe a fait part de sa frustration : «Mon objectif est de jouer plus (…) Un joueur qui joue est content. J'aimerais jouer un peu plus pour retrouver le sourire. Le coach veut que je sois concentré à 100% pendant les 90 minutes de jeu. Après, pendant l'entraînement, je vois que je serai remplaçant le week-end suivant. Le coach me parle, ses assistants aussi mais c'est frustrant pour n'importe quel joueur d'être sur le banc ». Le Mercato d'hiver pourrait être animé le concernant.