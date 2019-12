LOSC, ASSE, OL : le bon, la brute et le truand de la 18e journée de L1

true

Dorénavant, au lendemain de chaque journée de championnat, But ! Football Club mettra en avant trois acteurs de Ligue 1 sur l’air du célèbre western signé Sergio Leone.

Le bon : Renato Sanches (LOSC)

Cette semaine, on aurait pu mettre en avant un Parisien (Parades, Mbappé) ou le Rennais Camavinga que cela aurait été tout autant mérité. On a pourtant choisi de mettre en lumière le jeune Portugais qui explose actuellement avec le LOSC. Face à Montpellier, l’ancien joueur du Bayern Munich a non seulement inscrit un très joli but pour donner la victoire aux siens (2-1) mais, à côté de ça, ses dribbles déroutants dans son couloir nous ont subjugué. En l’espace de quelques matches, Renato a clos le débat sur son positionnement au LOSC…

Renato Sanches contre Montpellier ce soir : 1 but ⚽️ 5 tirs (4 cadrés) : records du match 10 dribbles réussis : record de la saison en L1 8 ballons touchés dans la surface adverse : co-record du match 8 ballons récupérés : co-record de son équipe Feu. ? pic.twitter.com/aT2W6Pq9z3 — OptaJean (@OptaJean) December 13, 2019

La brute : Jean-Eudes Aholou (ASSE)

S’il n’avait encore jamais été exclu en Ligue 1, le joueur prêté par l’AS Monaco a soigné sa première avec les Verts. Dimanche face au PSG, Jean-Eudes a plombé le match d’un tacle aussi inutile que mal maitrisé sur Leandro Paredes dès la 25e minute. Un excès d’engagement logiquement sanctionné d’un carton rouge par Ruddy Buquet qui a agacé Denis Bouanga : « Il fallait se donner à fond mais on s’est mis dans la merde tout seul avec ce carton rouge. Ça a presque tué tous nos projets ». Jean-Eudes, assassin !

La vidéo du rouge concédé par Aholou pour sa faute sur Paredes #ASSEPSG pic.twitter.com/neGQ0YAVyw — Sakainho ?￰゚ヌᆴ (@lavisdu12emeOM) December 15, 2019

Le truand : le chat noir lyonnais (OL)

Il y a quelques années, le très superstitieux Bernard Lacombe chassait le chat noir qui se promenait dans le Parc de Gerland et traversait parfois les grilles pour rentrer au centre d’entraînement de Tola Vologe. En hommage à l’ancien buteur de l’OL qui a officiellement pris sa retraite de dirigeant à l’issue du match face à Rennes, il semblerait que l’animal de malheur lui a une dernière fois rendu visite. En effet, fait rare (voire unique) dans les annales de Ligue 1, le club rhodanien a été frappé coup sur coup par les graves blessures de deux de ses joueurs les plus forts techniquement : Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Verdict : rupture du ligament croisé antérieur pour deux hommes. Terrrible pour Lyon.