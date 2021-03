LOSC, ASSE, PSG : Yohan Cabaye va se lancer dans une carrière de dirigeant !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Sans club depuis son départ de l'ASSE l'été dernier et officiellement à la retraite depuis le 19 février dernier, Yohan Cabaye (35 ans) a décidé de tourner la page faute d'une offre digne de ce nom. Pour autant, le Nordiste n'a pas tiré un trait sur sa carrière dans le football. C'est désormais dans l'organigramme d'un club qu'il se voit poursuivre... Mais d'abord il va passer ses diplômes.

Cabaye sur les bancs de l'école à Limoges

Dans La Voix des Sports, l'ancien milieu de terrain a confirmé son inscription future au CDES (Centre de Droit et d’Economie du Sport) de Limoges pour être formé au management sportif : « Je suis énormément intéressé par ce diplôme. Quand on a été joueur, on ne sait pas forcément comment s’organise la vie d’un club. On n’est pas au courant de tout ce qui se passe derrière le rideau. Il y a un travail de titan effectué par des gens méconnus du grand public pour que les jeunes et l’équipe première travaillent dans de bonnes conditions. Je veux découvrir cela et avoir tous les outils nécessaires pour intégrer une structure un jour ».

Pour l'heure, il n'est en tout cas pas question d'une reconversion en tant qu'entraîneur : « Peut-être qu’un jour le terrain va me manquer, je ne sais pas. Mon souhait, pour l’instant, est d’intégrer l’école de Limoges pour avoir des bases et des connaissances encore plus poussées », a glissé celui qui est resté supporter du LOSC malgré ses passages au PSG et à l'ASSE et qui se verrait sans doute bien intégrer les Dogues à moyen – long terme.