LOSC : Benjamin André ne fuit pas les responsabilités

Les doutes

« C’est une période difficile. On est peut-être moins bien physiquement, moins frais mentalement. Cette période doit durer le moins de temps possible. On doit vite se lancer dans une autre dynamique pour avoir une fin de saison intéressante »

Les terrains adverses

« On a un problème à l’extérieur, peu importe l’adversaire. Une seule victoire, c’est très insuffisant… On essaie de cibler les causes. La réponse se fera sur le terrain. On doit travailler, demain on a un match important ».

Les jeunes

« On demande beaucoup à nos jeunes joueurs. Quand on découvre le monde professionnel ou qu’on arrive de l’étranger, ce n’est pas facile. Il faut être indulgent avec eux. Il y a un impératif sportif, mais l’expérience joue aussi ».

Les Coupes

🎙 André : « On ne peut pas être content de ce qu’on produit en ce moment. On a eu la déception de la @CoupeLigueBKT, mais on avait été jusqu’au bout. La @coupedefrance, ça fait tache. Il y a de la déception, de la colère ».#RCSALOSC — LOSC (@losclive) January 31, 2020

Le championnat

« C’est un championnat très compliqué. Tout le monde peut battre tout le monde. Ce qui nous fait défaut, c’est nos résultats à l’extérieur. Il faut changer ces mauvais résultats pour équilibrer et regarder plus haut ».

Recueilli par le compte twitter du LOSC