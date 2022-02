LOSC - FC Metz : Pierre Ménès tire dans le tas après les incidents

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Le LOSC a concédé ce vendredi le match nul sur sa pelouse face au FC Metz (0-0), en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. À la fin de la rencontre, le directeur technique des Dogues, Sylvain Armand, et l'entraîneur messin, Frédéric Antonetti, ont eu une altercation. Si le coach du FC Metz a reconnu « avoir été un petit peu trop loin », il en a remis une couche sur les incidents !

« Mais si le président et Sylvain Armand ne descendent pas dans ma zone technique pendant le match, cela n’arrive pas. Sur le fond, j’ai raison. Sur la forme, j’ai sûrement tort de réagir comme ça. Ce ne sont pas de belles images, a-t-il constaté. Mais c’est le seul moyen de me défendre et surtout de défendre mon club, qui fait ainsi l’objet d’un manque de respect absolu, d’un véritable mépris. Est-ce que les dirigeants lillois se comporteraient comme ça en Ligue des champions, par exemple mardi, à Chelsea ? »

Pierre Ménès a donné sa vision des incidents. « Je suis un peu embêté parce qu’on parle de deux mecs que j’aime bien, a-t-il admis sur son blog. Clairement, Armand n’a rien à faire là, Létang non plus d’ailleurs. Mais comme il l’a reconnu, Antonetti n’a pas à réagir de cette façon. Après, je comprends la position de l’entraîneur lorrain qui dit qu’on ne se comporte pas avec Metz comme avec d’autres clubs plus ‘huppés’. Quant au communiqué publié par l’UNECATEF, qui a dû être écrit par un élève de CE1, il ne fait qu’ajouter du ridicule et de l’incompréhension à une situation qui l’est déjà suffisamment. Et quand on fait le tour des responsabilités, il convient de ne pas oublier celle de l’arbitre. »

"Lyon freiné à Lens, Paris plombé à Nantes"



Le clash Armand-Antonetti, le duel de haut vol entre Lens et Lyon et la victoire nantaise face au PSG ternie par un arbitrage partial... Les sujets ne manquent pas dans ce premier post de la 25e journée. ⬇️⬇️⬇️https://t.co/8ujImrlGfG — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 19, 2022