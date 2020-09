LOSC - FC Nantes (2-0) : Galtier a accordé une belle récompense aux Dogues

Le LOSC a fait bonne impression contre le FC Nantes (2-0). Dans la lignée de leur solide début de saison, les Dogues ont dominé une équipe du FCN qui n’a eu que des miettes à se mettre sous la dent sans avoir été vraiment ridicules. Bien en place et malgré les défauts pointés du doigt après le match par Christophe Galtier, les Dogues ont néanmoins continué d’afficher leur seule défaillance véritable après 5 journées : le manque de complicité entre Burak Yilmaz et Jonathan David.

Le duo David - Yilmaz pas encore huilé

« Ils manquent jusque-là de justesse technique et de coordination pour transformer leur association imparfaite en duo létal, analyse France Football. Les premières touches et le manque de vivacité du Canadien laissent penser qu'il n'est pas forcément tout à fait au point physiquement, ce qui est à la fois encourageant pour la suite et perturbant sur le moment. Reste à trouver de réels automatismes pour transformer une attaque pertinente mais intermittente en rouleau compresseur. »

Galtier a octroyé 3 jours de repos à ses joueurs

Galtier n’a eu cure de ces critiques. Selon Le Petit Lillois, le coach du LOSC a décidé d’offrir trois jours de repos à ses joueurs , permettant à certains de retrouver leur famille. Les entrainements reprendront ce mardi pour préparer le déplacement à Strasbourg pour le compte de la 6e journée de L1 (dimanche, 15h).