LOSC - FC Nantes : Galtier lâche un scoop Mercato et sur son onze !

« Tout l’effectif est opérationnel. » D’emblée, Christophe Galtier a évacué les doutes concernant son effectif pour la réception du FC Nantes vendredi en ouverture de la 5e journée de L1 (21h). Revenant sur la frustration du nul à Marseille dimanche, le coach du LOSC a livré son sentiment sur l’importance de la prochaine rencontre des Dogues.

« Il y avait beaucoup de frustration face à l’OM, on a essayé d’évacuer ça le plus rapidement possible, a-t-il expliqué en conférence de presse. Le match de vendredi est un match très important. Ce ne sera pas un tournant mais on se doit de faire des points sur les matches qui arrivent pour rester placés dans nos objectifs. On s’est vite replongé dans cette rencontre car elle arrive très rapidement. »

Galtier s'attend à un départ en attaque

Galtier ne s’est pas non plus mordu la langue à l’évocation des prochains mouvements possibles d’ici à la clôture du mercato le 5 octobre. Un attaquant devrait bien faire ses valises. « J’ai un secteur offensif étoffé avec beaucoup de joueurs de qualité. D’après ce que je peux savoir, il est envisagé qu’il est possible qu’il y ait un départ dans ce secteur là, a-t-il confié. C’est un mercato particulier, je n’ai pas de mal être à être informé toutes les semaines. Je me concentre sur mon équipe. Souvent cela se joue dans les 4-5 jours du mercato, il y aura beaucoup plus d’échanges sur ce que sera notre effectif post-Mercato à ce moment-là. »

Enfin, l’entraîneur du LOSC a affirmé que Luiz Araujo lui donne entièrement satisfaction et sera titulaire face au FC Nantes. « Il sera aligné vendredi, a-t-il ajouté. Quand vous avez un joueur chaud et décisif qui vous rend ce que vous attendez, il doit démarrer le match. » Les Canaris sont prévenus.