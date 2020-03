true

Arrivés en Ligue 1 tous les deux cet été, Victor Osimhen et Moses Simon ont été heureux de croiser le fer lors de FC Nantes – LOSC (0-1) il y a quelques jours.

Interrogé par le média nigérian « The Nation », Moses Simon (FC Nantes) est revenu sur la réussite en Ligue 1 de son compatriote Victor Osimhen, meilleur buteur du LOSC cette saison et courtisé par les grands clubs.

L’ailier des Canaris dépeint Victor Osimhen comme « un gars formidable » et l’une des raisons pour lesquelles il a décidé de venir en France l’été dernier : « Victor est comme un frère. A mon arrivée, il m’a appelé et m’a dit qu’il était heureux de m’avoir ici. Nous nous sommes affrontés à l’occasion d’un super match. Nous avons perdu 1-0 face à son équipe début mars mais nous nous sommes embrassés et souhaités bonne chance. Ce fut une grande rencontre ».

Les deux hommes auront l’occasion de se revoir d’ici quelques mois quand les compétitions reprendront et que les Super Eagles du Nigéria se réuniront à nouveau pour préparer la CAN 2021 et le Mondial 2022.