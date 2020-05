LOSC, FC Nantes : Osimhen et Coulibaly pris par la patrouille

true

Victor Osimhen (LOSC) et Kalifa Coulibaly (FC Nantes) sont les deux joueurs qui ont été le plus sanctionnés pour hors-jeu lors de la L1 2019-20.

Si la LFP a choisi de tirer un trait définitif sur la saison 2019-20, arrêtée à la 28e journée pour cause de coronavirus, la Ligue n’en a pas encore fini de tirer des bilans. Samedi, le site officiel de l’instance s’est attardée sur les joueurs les plus fréquemment signalés hors-jeu en Ligue 1 et c’est le lillois Victor Osimhen qui récolte la palme.

Avec 34 hors-jeu en 27 matches, le Nigérian tourne à une moyenne de 1,26 hors-jeu par match. Personne ne fait pire. Seul un autre joueur de L1 dépasse la moyenne de 1 hors-jeu par match : le nantais Kalifa Coulibaly (1,10). Sanctionné 0,9 fois par match, Kylian Mbappé (PSG) complète le podium. Le natif de Bondy détient d’ailleurs le record du nombre de hors-jeu sur un seul match cette saison (4 face à l’ASSE). Un chiffre qu’il partage avec un autre Canaris : Moses Simon (4 également contre l’OM).

Andy Delort (MHSC), Islam Slimani (AS Monaco), Habib Diallo( FC Metz), Serhou Guirassy (SC Amiens), Mbaye Niang (Stade Rennais), Mauro Icardi (PSG) et Boulaye Dia (Stade de Reims) complètent le top 10.