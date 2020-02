LOSC : Galtier a fait une croix sur l’OM mais compte déjà sur Gaitan à Angers

true

Christophe Galtier a donné des bonnes nouvelles de l’effectif du LOSC à la veille d’aller à Angers. « Timothy Weah fait toutes les séances, a-t-il déclaré en conférence de presse. D’ici Marseille, nous aurons des séances complètes. En fonction de ses ressentis avec des courses plus longues, on verra ce qu’on fait pour l’OM. Mais Timothy Weah va beaucoup beaucoup mieux. Par rapport au groupe disponible contre Rennes, j’ai tout le monde de disponible dont notamment Nicolas Gaitan qui va intégrer le groupe élargi pour ce déplacement. Il est dans un bon état physique. »

🎙 #Galtier « Par rapport au groupe disponible contre Rennes, j’ai tout le monde de disponible dont notamment Nicolas Gaitan qui va intégrer le groupe élargi pour ce déplacement. Il est dans un bon état physique. » — LOSC (@losclive) February 6, 2020

Si le coach du LOSC a fait une croix sur l’OM au classement, il tient à ne pas prendre le SCOA de haut et a maintenu ses joueurs sous pression pour éviter qu’ils ne retombent dans leurs travers.

Le PSG et l’OM sont hors d’atteinte

« Il est beaucoup trop tôt pour évaluer les résultats, il reste beaucoup de matches. Les écarts ? Il sera très dur de rattraper Marseille, je ne parle même pas du PSG. Ces deux équipes ont fait un gros écart, a poursuivi Galtier. Derrière, il va y avoir beaucoup de confrontations directes. Le classement n’est pas important. Il faut enchainer les victoires et c’est pour cela qu’il faudra être très sérieux, très dynamiques et investis à Angers. C’est une équipe qui a une organisation qui ne change pas beaucoup depuis des années, contrairement à son animation. Quand vous pensez avoir le match en main, c’est une équipe qui vous sanctionne car elle a la capacité à contrer et se projeter assez rapidement. Il est alors très difficile de la bouger. On a beaucoup travaillé sur cette équipe. »