LOSC : Galtier pourrait viser bien plus haut que l’OM et l’OL

Christophe Galtier a fait son petit bonhomme de chemin. De l’entraîneur adjoint timide qu’il était à ses débuts à l’OL avec Alain Perrin, le technicien marseillais a ensuite pris du volume durant son long passage à l’ASSE avant la confirmation au LOSC depuis 2017.

Perrin, qui l’a donc côtoyé à ses premiers pas à Lyon, est bluffé par son parcours et ne peut s’empêcher de penser qu’il peut encore viser plus haut. Bien plus haut que le LOSC ou même que les cadors du football français...

« Je trouve qu’il y a sa patte sur le plan affectif. Il est très fort dans le vivre-ensemble. Et il est cohérent sur ses plans de jeu. Il a fait du très bon boulot et appartient désormais aux entraîneurs de référence. On voit son emprise sur le vestiaire, a-t-il analysé dans L’Équipe. Sa réussite ne me surprend pas. Elle m’étonne par son ampleur. Je pense que sa prochaine étape sera la dimension internationale. Il n’y a pas grand-chose de mieux que Lille en L1. Je le vois peut-être un jour sélectionneur. Ce serait l’homme du consensus. »