LOSC : Galtier reçoit une très mauvaise nouvelle avant le Stade Rennais

Le LOSC et le Stade Rennais ont fait la bonne opération de la 20e journée de L1. Opposés respectivement au Stade de Reims et au Stade Brestois, les deux cadors se sont imposés sur le même score (2-1) avant de croiser le fer dimanche au Roazhon Park (17h).

À l’aller, on se rappelle d’une opposition très homogène et équilibrée entre les deux formations. Reste à savoir si Julien Stéphan et Christophe Galtier pourront retrouver toutes leurs forces vives cette fois-ci. Du côté du LOSC, cela pourrait bien arriver avec le retour attendu d’un certain Zeki Celik.

« Il devrait normalement faite son retour à Rennes, a assuré le coach des Dogues en conférence de presse avant d’être plus négatif avec Burak Yilmaz. Il n’a pas fini l’entraînement samedi. Il a arrêté au bout d’un quart d’heure en raison de douleurs au mollet. Il a passé des examens et a une petite lésion au niveau du mollet. » Selon RMC Sport, l’avant-centre turc pourrait être éloigné des terrains pendant deux ou trois semaines.