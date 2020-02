LOSC : Galtier valide la place de l’OM en C1 et clarifie le cas Soumaré

true

L’OM est le dauphin officiel du PSG cette saison. Éliminés mercredi à Lyon en Coupe de France (0-1), les Marseillais ont frappé un grand coup hier à Lille (2-1) en reléguant le LOSC à 12 longueurs au classement. Christophe Galtier a félicité les joueurs d’André Villas-Boas au coup de sifflet final, en leur prédisant un avenir doré en fin de saison.

L’OM finira deuxième, d’après Galtier

« Sur leur dynamique et leur organisation, l’OM finira deuxième. Avec autant de points d’avance, ce sera dur de les rattraper hormis un cataclysme », a fait savoir le coach lillois en conférence de presse. L’entraîneur du LOSC a aussi dû expliquer l’absence de Boubakary Soumaré sur la feuille de match, où le novice Jean Onana a pris sa place.

Soumaré, une épine dans le pied du LOSC

« Il y a une situation au club que je ne commente pas, a éclairci Galtier. Dans des saisons, il peut y avoir des tensions entre un joueur et son club. On réglera ça en interne et on trouvera une solution. Dans ces conditions, j’ai donc pris la décision de travailler sur deux autres options cette semaine (Niasse et Onana). J’ai trouvé intéressant ce qu’Onana pouvait faire. Il a commencé à souffrir physiquement à l’heure de jeu. On n’a plus gagné de ballons au milieu et on n’a plus pu se projeter vers l’avant. Onana a travaillé avec nous et a montré des choses intéressantes cette semaine. » Selon Canal+, Soumaré payerait son refus de signer à Newcastle lors du mercato hivernal.