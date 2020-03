LOSC : Gérard Lopez explique pourquoi il a refusé l’OM

true

Luis Campos n’est pas le seul homme fort du LOSC à avoir été proche de rejoindre l’OM. Avant de prendre les rênes du club lillois début 2017, Gérard Lopez avait notamment réfléchit à l’option de devenir président du club phocéen. Frank McCourt était alors arrivé à ses commandes fin 2016. Pourquoi Lopez avait-il alors rebrousser chemin ?

L’homme d’affaires explique sa réflexion d’alors à nos confrères d’Onze Mondial. « Je connais Margarita Louis-Dreyfus, donc on a déjà parlé à travers une analyse du club. Et à ce moment-là, Marc Ingla, avec qui je travaille depuis longtemps, me dit : ‘Écoute, tu veux reprendre un club, tu devrais peut-être regarder’, se rappelle le président du LOSC en détails. On a analysé le club. Il y avait certaines variables qui n’étaient pas négociables. »

Lopez refroidi par le fils de Margarita

Lopez a notamment tiqué sur la présence du fils de MLD dans le giron de l’OM. « Les variables ? Entre autres : avoir 100% du capital. Et vers la fin de cette analyse, certaines choses ont changé. Pas forcément en mal. Mais Margarita m’a par exemple demandé que son fils détienne une partie des 5 % de la société du club. Pour moi, ce n’était pas envisageable d’avoir son fils. Même d’un point de vue structure financière, ça ne fonctionnait pas, a-t-il ajouté. Cela faisait que je ne pouvais pas acheter le club. À un moment donné, ça ne pouvait pas se faire. J’ai eu un appel à la dernière minute où elle m’a demandé si j’étais sûr de ma décision. J’ai répondu et voilà, ça ne s’est pas fait. »