LOSC - Girondins : Galtier allume Mediapro, confirme un couac et règle un chantier de taille !

Galtier a réglé le cas du latéral droit

« On a tenté Djalo au poste de latéral droit, ça me pose quelques problèmes d’animation mais il a été bon. Il mérite d’avoir de la considération, mais je prendrai la décision de faire démarrer Zeki Celik contre Bordeaux. Il est vrai que ce poste a été un chantier ces derniers remps dès l’instant où les deux spécialistes du poste étaient forfait. »

Gasset a bien pris Ben Arfa en mains

« A partir du moment où Jean-Louis l’a fait venir cet été, c’est qu’il devait avoir des éléments sur son état de forme. C’est un joueur décisif, qu’il faut surveiller, surtout quand on n’a pas le ballon puisqu’il est déchargé d’un gros travail défensif. Sa fréquence de toucher de balles est déroutante. C’est aussi le travail du staff bordelais de l’avoir bien utilisé. Bordeaux reste d’ailleurs sur deux résultats positifs sur des équipes européennes à Rennes et à Paris. C’est une équipe dans une très bonne dynamique, en confiance et qui a trouvé des repères. »

Roures et Mediapro doivent désormais raser les murs

« Avec le Covid et l'arrêt de la saison dernière, c’était déjà difficile sur le plan financier et avec ce non respect d’un contrat, l’économie du football français va se retrouver en grande difficulté. Les dirigeants vont devoir trouver des ressources pour qu’on puisse être payé puisqu’on est tributaires des droits TV. Je ne sais pas comment mais je fais confiance à mon président pour passer cette tempête. Parce qu’il s’agit d’une vraie tempête. Après, sur Mediapro, j’entends les débats. J’ai vu que l’ancien directeur général allait rendre un bonus. Mais pourquoi ? Les seuls responsables, c’est Mediapro. On a eu affaire à des gens très malhonnêtes. J’ai une grosse pensée pour les salariés. J’insiste sur ce fait-là car on a eu affaire à un monsieur capable de dire pendant le confinement qu’il serait prêt à reprendre sans problème la saison... Il a un nom, il a un visage : qu’il arrête de parler et qu’il disparaisse sur un plan visuel et sur un plan public. »

André sera bien suspendu en Ligue Europa

« Oui, Benjamin André sera suspendu pour le prochain match de Ligue Europa. J’en avais parlé en causerie d’avant match contre le Celtis Glasgow aux joueurs sous le coup d’une suspension. Ils étaient quatre et étaient informés. Benjamin faisait partie de ceux-là. Il a pris un avertissement, je ne sais pas pour quelle raison, je n’ai pas vu le rapport. Le premier en colère, c’est moi car Xeka et Benjamin seront donc suspendus pour le 16e de finale aller. »