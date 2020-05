LOSC, Girondins, OM, ASSE : un clan des clubs de L1 en danger prend forme

true

Manu Lonjon l’assure : l’OM, le LOSC, les Girondins de Bordeaux et l’ASSE seront les clubs les plus touchés par la crise économique découlant du coronavirus.

L’État va garantir un prêt de 224 millions d’euros à la Ligue pour aider les clubs français à assurer leurs arrières. Comme le disent en choeur Bernard Caiazzo et Jean-Michel Aulas, un prêt est par définition à rembourser. Tôt ou tard. Il ne s’agit donc pas d’une entrée d’argent à proprement parler.

Certains clubs, dans cette configuration, pourraient donc continuer à tirer la langue en raison de la crise sanitaire découlant du coronavirus et de l’arrêt des compétitions. Manu Lonjon estime qu’ils sont plusieurs en L1 à pouvoir s’inquiéter sur leurs finances.

« Un club comme Lille ce sera compliqué »

« Les clubs qui vont le plus souffrir de la fin du championnat à part Marseille et Saint-Étienne ? Bordeaux, assure-t-il dans des propos relayés par Girondins4Ever. Bordeaux, on sait que dans leur modèle économique, ils devaient vendre, et ils n’ont pas beaucoup d’actifs. Un club comme Lille ce sera compliqué même s’ils ont beaucoup de joueurs de valeur. En fait, ils perdent parce qu’en gros un joueur qui valait 70, en vaut 50. Mais les plus touchés, tout le monde les connait, c’est Bordeaux, Sainté, Marseille qui a besoin de vendre mais qui a encore quelques actifs. »