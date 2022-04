LOSC, Girondins : un éphémère joueur du RC Lens cartonne Gérard Lopez !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Ejecté de la présidence du LOSC il y a un peu plus d'un an, Gérard Lopez a laissé le club de Mouscron dans la panade. L'accord entre les Dogues et la formation satellite belge résilié par les nouveaux propriétaires de Merlyn Partners, l'Excelsior se retrouve dans une situation économique délicate et devrait même perdre sa licence professionnelle l'an prochain si aucun repreneur ne débarque.

Une situation qui laisse l'ancien Lensois et Valenciennes Teddy Chevalier complètement démuni. Dans les colonnes de la Dernière Heure, l'attaquant de 34 ans s'en est violemment pris au propriétaire des Girondins de Bordeaux qu'il accuse d'être à l'origine des maux de son club.

« Gérard Lopez est un lâche »

« Vous savez, quand on est lâché comme des bêtes, sans salaire, c’est compliqué. Tous les jours, on vient, on se donne. Sans savoir ce qu’on va devenir… Je n’ai pas peur des mots. On peut casser mon contrat demain. Mais Gérard Lopez est un lâche. Il faut arrêter de le brosser dans le sens du poil. Tout le travail qu’on a fourni est foutu à l’eau par une personne qui se prend pour Dieu… Je suis très inquiet même car on n’a aucune nouvelle… Mais si un nouveau repreneur arrive, je suis prêt à rester, comme une grande partie de l’équipe ».

Alexandre Corboz

Rédacteur