LOSC : l’ASSE a fourni un bon plan à Galtier contre l’OM

Le LOSC est mal payé. Après avoir fait forte impression contre l’OM dimanche en clôture de la 4e journée de L1, les hommes de Christophe Galtier ont été rejoints sur un but de Valère Germain (1-1).

L’entraîneur des Dogues a mis en avant le manque de réussite de ses attaquants depuis le début de la saison et semble garder sa ligne de conduite et reconnaît que la prestation victorieuse de l’ASSE jeudi au Vélodrome lui a montré la voie dans son avant match (2-0).

« C’était le plan, comme nous l’a montré Saint-Étienne »

« Ce n’est pas un problème de confiance, affirme Galtier dans L’Équipe. Ils ont pesé. Burak (Yilmaz) a joué à la limite pour prendre la défense de l’OM dans son dos. C’était le plan, comme nous l’a montré Saint-Étienne jeudi dernier. Il a étiré le bloc. Jonathan a beaucoup couru. Nos attaquants ont besoin de repères. C’est de mieux en mieux. On a beaucoup de situations. On est malheureux avec nos deux poteaux. Et on savait que Marseille était très efficace sur coups de pied arrêtés. Sur le match, nous méritions d’avoir les 3 points. On sait l’importance des confrontations directes pour le classement. La saison passée, nous avions perdu deux fois face à Marseille et terminé quatrièmes. »