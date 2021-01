LOSC : l’ombre du PSG trop envahissante pour Galtier ?

Le LOSC ne nous pas habitués à ça. Aériens depuis le début de la saison, les hommes de Christophe Galtier se sont pris les pieds dans le tapis hier à domicile devant une savante équipe d’Angers (1-2).

« Après chaque contre-performance, on s’interroge, analyse Galtier. Il y a les buts encaissés mais aussi la façon dont on a évolué pendant 35 minutes concernant le harcèlement, la technique, la volonté et la détermination. Angers mérite sa victoire. Mais on a été absents dans le jeu sans ballon. Dans le marquage et les duels aussi. On les a laissés jouer. On avait très bien fini 2020. On était dans une zone de confort. Cette défaite va nous rappeler ce que l’on doit mettre dans un match dès le début pour être performant. »

Au-delà de ce revers surprenant pour démarrer l’année 2021, le LOSC fait une mauvaise opération au classement car il laisse s’échapper l’OL à trois points et repasse derrière le PSG, deuxième, à la différence de buts. Ce détail inquiète Galtier. « Il ne faut pas que cela ait une incidence psychologique, anticipe l’entraîneur lillois. On a perdu trois points. On ne pouvait en espérer qu’un au regard des circonstances. Il faudra essayer d’en récupérer trois à Nîmes (samedi). Si c’est le cas, on aura réussi une phase aller très intéressante. »