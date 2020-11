LOSC : Lopez met des bâtons dans les roues de l’OM et l’OL pour Galtier

L’OL et l’OM se sont imposés ce week-end et semblent enfin vouloir s’installer dans le premier tiers du classement de L1. Classés respectivement 4e et 5e suite à leur succès contre le RC Strasbourg (1-0) et l’ASSE (2-1), les deux Olympiques ont-ils réglé tous leurs problèmes pour autant ? Manifestement non.

Si les derniers résultats sont là, les rumeurs d’un intérêt pour Christophe Galtier en vue de la saison prochaine sont réapparues ces derniers temps en raison du futur encore indéterminé d’André Villas-Boas et Rudi Garcia sur leur banc respectif. Attirer l’ancien coach de l’ASSE, sans doute intéressé par de tels projets, ne sera pas chose facile à en croire Gérard Lopez.

« Une mission de garder Galtier à la fin de la saison ? (Rires) Oui bien sûr, il fait du bon boulot. Il fait du très bon boulot », a lâché le président du LOSC au micro de Téléfoot. Galtier est assis sur le banc des Dogues depuis décembre 2017, où il avait alors remplacé un certain Marcelo Bielsa. Il est l’unique entraîneur du projet Lopez à ce jour.